Dune Costiere tra le eccellenze europee | rinnovata Carta del turismo sostenibile

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha ricevuto dalla Federazione Europarc il secondo rinnovo consecutivo della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (Cets), valida per il quinquennio 2025-2029.Un risultato che porta il Parco ad. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dune - costiere

Ciclismo 2.0 nel Parco naturale regionale delle Dune Costiere

dune costiere eccellenze europeeIl Parco delle Dune Costiere tra le eccellenze europee: rinnovata la Carta del Turismo Sostenibile - Il Parco Naturale Regionale "Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo" ha ricevuto dalla Federazione Europarc il secondo rinnovo consecutivo ... Lo riporta corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Dune Costiere Eccellenze Europee