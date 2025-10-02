Dumfries uomo Champions | solo tre difensori hanno fatto meglio di lui dal suo arrivo all’Inter

Dumfries. L’ Inter continua a sorridere anche in Europa, grazie alle giocate dei suoi uomini più incisivi. Nella vittoria contro lo Slavia Praga, il gol del raddoppio porta ancora la firma di Denzel Dumfries, laterale olandese sempre più determinante nelle notti di Champions League. Con il suo inserimento e la precisione sotto porta, l’esterno ha confermato il suo peso specifico nel sistema nerazzurro, che sa sfruttare al meglio la sua capacità di incidere in zona offensiva. Dumfries, con la rete segnata ai cechi, ha raggiunto un traguardo di tutto rispetto: nove partecipazioni dirette ai gol dell’ Inter in Champions League, frutto di quattro marcature personali e cinque assist. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

