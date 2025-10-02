Dumfries Inter ancora lui l’uomo decisivo! Numeri da Top player in Champions per l’olandese

Dumfries Inter, il terzino olandese si conferma protagonista in Europa. Numeri da top player in Champions, in tre hanno fatto meglio. Denzel Dumfries ha dimostrato ancora una volta di essere una risorsa fondamentale per l’ Inter in Champions League, siglando il gol del 2-0 contro lo Slavia Praga. Il terzino olandese ha confermato il suo valore, non solo in fase difensiva, ma anche in attacco, dove è sempre più decisivo. Con questa rete, Dumfries ha partecipato direttamente a ben nove gol in competizioni europee, grazie a quattro reti e cinque assist. I numeri di Dumfries in Champions League Dal suo arrivo a Milano, Dumfries è diventato uno dei principali protagonisti in Champions League per l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

