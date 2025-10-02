Dugenta sorpresa in maggioranza | si dimette il vicesindaco Le motivazioni

Tempo di lettura: 2 minuti “La decisione di lasciare l’Esecutivo guidato dal Sindaco Di Cerbo non nasce da leggerezza o da uno scatto d’orgoglio e non rappresenta un pretesto per andare altrove. È il frutto di settimane di confronto, a tratti anche serrato, che però ha messo in luce differenze profonde di visione e di metodo”. Lo fa presente Luigi Palermo, appena dimessosi dalla carica di vicesindaco della Giunta comunale di Dugenta. “Alcune questioni che la maggioranza ha ritenuto semplici atti di ordinaria amministrazione – sottolinea ancora il medesimo – per me hanno avuto un peso diverso. Hanno toccato principi e valori che considero fondamentali e che non possono essere messi da parte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

