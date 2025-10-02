Due torri in via Tiziano i residenti | Una commissione comunale conferma i dubbi del comitato
Il comitato dei residenti di via Giotto continua a seguire l'evoluzione del progetto delle due torri in via Tiziano, in un'area verde che un tempo avrebbe previsto di ospitare degli orti urbani. A che punto siamo della storia? Il comitato ripercorre gli ultimi passaggi formali che sono stati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: torri - tiziano
Il caso delle palazzine in via Tiziano nel quartiere Giotto - facebook.com Vai su Facebook
Torri di via Tiziano, la vicesindaco le definisce palazzine - I residenti del quartiere Giotto si dividono in due comitati “pro” e “contro” la costruzione delle due Torri in via Tiziano. Lo riporta arezzonotizie.it
«Via Tiziano: no alle torri, sì a un parco urbano» - La nota di Francesco Romizi, capogruppo consiliare di Arezzo 2020 “Mille firme, le ennesime che questa amministrazione ... Come scrive lanazione.it