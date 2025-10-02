Due Siciliae Festival | a Gravina di Catania un week end tra tango jazz e opera dei pupi

Cataniatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano gli appuntamenti di “Due SiciliaeFestival internazionale di musica” che propone un weekend all’insegna della musica e della tradizione dei pupi con tre eventi a Gravina di Catania.Venerdì 3 ottobre il Balance Trio, composto da Gianfranco Brundo, Francesca Taviani e Ketty Teriaca, si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: siciliae - festival

Il sassofonista greco Theodore Kerkezos protagonista al Festival Due Siciliae

Dai Pupi, al tango, al jazz: la Compagnia Thalià, Balance Trio e Trio’clock al Due Siciliae Festival - Continuano gli appuntamenti di “Due Siciliae – Festival internazionale di musica” che propone un weekend all’insegna della musica e della tradizione dei pupi con tre eventi a Gravina di Catania. Segnala blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Due Siciliae Festival Gravina