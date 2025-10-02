Due partite in due giorni per Sinner a Shanghai | accadde anche nel 2024! E nella seconda servì una rimonta…
Jannik Sinner avrebbe dovuto esordire al Masters 1000 di Shanghai nella giornata di venerdì 3 ottobre, ma gli organizzatori gli hanno accordato un giorno di riposo in più, visto che il numero 2 del mondo ha disputato la finale del torneo ATP 500 di Pechino lo scorso 1° ottobre. Una concessione che permetterà al fuoriclasse altoatesino di avere ventiquattro ore in più per recuperare dalle fatiche profuse nella capitale cinese, ma che lo costringerà a un doppio impegno durante il fine settimana di questa nuova avventura. L’azzurro scenderà in campo sabato 4 ottobre per fronteggiare il tedesco Daniel Altmaier, con cui è in perfetta parità nei precedenti (1-1): il tennista italiano ebbe la meglio al primo turno degli US Open 2022 con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1 e poi perse al secondo turno del Roland Garros nel 2023 per 6-7(0), 7-6(7), 1-6, 7-6(4), 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it
