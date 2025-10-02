due ore di full immersion A SIENA per il titolare del miNISTERO DELLE IMPRESE

E’ arrivato puntuale ieri mattina alle 9,30 il ministro Adolfo Urso che, affiancato dal sottosegretario Fausta Bergamotto, dal parlamentare senese Francesco Michelotti (FdI), dal sindaco Nicoletta Fabio e dal vice Michele Capitani, ha visitato lo stabilimento Beko di Siena, accompagnato dal responsabile delle Relazioni esterne della multinazionale turca, Maurizio Sberna, dal direttore dello stabilimento Stefano Schiazza e dai sindacati territoriali. Presenti anche le Rsu Stefano Borgogni, Carlo Bianco e Maurizio Matera, nonché la consigliera comunale di F.I. Lorenza Bondi. Dopo la recente firma del rogito che ha sancito il passaggio di proprietà a Invitalia, la partecipata del Mef, Urso ha sottolineato: "Sono qui come promesso ai sindacati, ai lavoratori, all’azienda e alle autorità locali con cui collaboriamo in una logica di sistema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Per Giuseppe Cesarano, leader della Fim Cisl, "è stata una giornata importante con la fondamentale presenza del ministro Urso": "La vertenza non è ancora chiusa – le parola del sindacalista – ma è ..."

