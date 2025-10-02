Due immobili confiscati a Reggio Calabria e Gioia Tauro del valore di circa 600 mila euro

Due distinte ordinanze di confisca patrimoniale, emesse nei confronti di due condannati in via definitiva dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, rispettivamente per i reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

