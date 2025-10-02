Due immobili confiscati a Reggio Calabria e Gioia Tauro del valore di circa 600 mila euro
Due distinte ordinanze di confisca patrimoniale, emesse nei confronti di due condannati in via definitiva dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, rispettivamente per i reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: immobili - confiscati
Confiscati ma occupati abusivamente: sgomberati tre immobili a Bari vecchia
Monreale, aggiudicato l'appalto per la riqualificare gli immobili confiscati alla mafia in via Pileri
Catania, beni confiscati alla mafia: nasce l’Osservatorio Comunale per valorizzare gli immobili e promuovere la legalità
Sono molto felice. Il Consiglio Comunale ha deliberato all’unanimità l’acquisizione di due immobili (un appartamento e la relativa autorimessa) confiscati alla criminalità organizzata, operazione possibile grazie alla stretta collaborazione tra l’Agenzia Nazional - facebook.com Vai su Facebook
La @RegioneER tra le più virtuose per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata: gli immobili andranno in parte a famiglie bisognose e altri diverranno spazi culturali per promuovere la legalità |Di @FrancescaBilio |@RegioneER - X Vai su X
Confiscati due immobili ubicati a Reggio Calabria e Gioia Tauro del valore complessivo di circa 600 mila euro - La Polizia di Reggio Calabria ha dato esecuzione a due distinte ordinanze di confisca patrimoniale emesse nei confronti di due soggetti condannati in via definitiva dalla Corte d’Appello di Reggio Cal ... Si legge su msn.com
Polizia di Stato di Reggio Calabria: eseguite due confische patrimoniali per oltre 600 mila euro - Due significative operazioni della Polizia di Stato di Reggio Calabria hanno portato all'esecuzione di altrettante ordinanze di confisca patrimoniale nei confronti di soggetti condannati in via defini ... Scrive reggiotv.it