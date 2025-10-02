Due fratelli ciociari protagonisti a ‘The Cage’ di Amadeus Gaffe di Giulia Salemi | Arrivano da Frosinone provincia di Roma
Nella puntata di lunedì 29 settembre del Game Show “The Cage Prendi e Scappa” condotto da Amadeus, sono stati protagonisti due fratelli di Piglio, Dario e Riccardo.Gaffe della co-conduttrice e influencer Giulia Salemi che nella presentazione ha erroneamente detto che i due concorrenti arrivavano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: fratelli - ciociari
? Sta arrivando ANIMA BIKERS – 3 e 4 ottobre! Un weekend da veri fratelli su due ruote, insieme a tantissimi gruppi: QUEEN Bikers FMI , Antium Bikers Motoclub Anzio, OldTown Riders, Ciociari Bikers Fmi, BLACK LIONS Motoclub - Clubhouse e naturalm - facebook.com Vai su Facebook
Zes, Fratelli d'Italia in campo I deputati Aldo Mattia, Paolo Pulciani e Massimo Ruspandini incontrano il ministro Tommaso Foti. Sul tavolo la possibilità di inserire la provincia di Frosinone nella Zona Economica Speciale Unica Una delegazione di… - X Vai su X