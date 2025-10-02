Due donne al timone del Secolo d’Italia | Ianniello e Ambrosioni
Il rinnovamento alla guida della storica testata, salutato oggi da Sbircia la Notizia Magazine, si traduce in un salto di qualità che guarda al futuro senza rinunciare alla propria identità: due nomi di esperienza, competenza e stimata professionalità salgono al vertice operativo, proiettando il quotidiano in una nuova stagione editoriale. Secolo d’Italia: nuova energia e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: donne - timone
