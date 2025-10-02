Due bandi del Gal per le ’infrastrutture ricreative’
Prosegue la programmazione del Gal Appennino bolognese: dopo la recente pubblicazione dei bandi per migliorare la viabilità rurale, sono stati attivati due nuovi bandi per contributi a fondo perduto a favore dei progetti di qualificazione del territorio dell’Appennino attraverso il sostegno di investimenti nelle infrastrutture di tipo ricreativo a servizio degli abitanti. Il primo bando ha come beneficiari i Comuni, le Unioni di Comuni, la Città Metropolitana e gli Enti di gestione delle aree protette con un contributo a fondo perduto pari al 100% su una spesa massima ammissibile di 250.000 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bandi - infrastrutture
