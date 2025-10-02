Due angiografi di ultima generazione per l’Emodinamica dell’Ospedale di Baggiovara
Due nuovi angiografi di ultima generazione sono stati installati nei giorni scorsi nell’Emodinamica dell’Ospedale Civile di Baggiovara al secondo piano, ascensore 8. Si tratta di strumentazioni per applicazioni cliniche orientate alla cardiologia interventistica e vascolare periferica. Il primo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: angiografi - ultima
Leggi qui ? https://www.zmedia.it/presentati-i-tre-nuovi-angiografi-delle-sale-di-emodinamica-della-u-o-c-cardiologia-del-g-o-m/ Il Commissario Frittelli: “una Cardiologia che guarda al futuro grazie a tecnologie di ultima generazione” #zmedia #news #crona - facebook.com Vai su Facebook
Tre angiografi di ultima generazione al Gom Reggio: da oggi l'offerta cardiologica è completa - FOTO · Il Reggino - X Vai su X