Due angiografi di ultima generazione per l’Emodinamica dell’Ospedale di Baggiovara

Modenatoday.it | 2 ott 2025

Due nuovi angiografi di ultima generazione sono stati installati nei giorni scorsi nell’Emodinamica dellOspedale Civile di Baggiovara al secondo piano, ascensore 8. Si tratta di strumentazioni per applicazioni cliniche orientate alla cardiologia interventistica e vascolare periferica. Il primo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

