Droni Ucraina e beni russi | il vertice di Copenhagen è l’ennesimo flop

Nella giornata di ieri, mercoledì 1° ottobre, i leader dell’Ue si sono riunito presso il Castello di Christiansborg a Copenaghen per un summit informale del Consiglio europeo, con l’obiettivo dichiarato di discutere il rafforzamento della difesa comune europea e il sostegno all’Ucraina. Tuttavia, l’incontro, presieduto dal presidente del Consiglio Europeo António Costa e ospitato dalla premier danese Mette Frederiksen, si è rivelato l’ennesimo flop. Secondo Politico, la sessione dedicata al tema della difesa, originariamente prevista per due ore, si è protratta per il doppio del tempo a causa dell’ampia partecipazione dei leader presenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Droni, Ucraina e beni russi: il vertice di Copenhagen è l’ennesimo flop

In questa notizia si parla di: droni - ucraina

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

UCRAINA | "La cosa più importante è che oggi l'Europa affronta la minaccia dei droni e l'Ucraina ha forse la più grande esperienza al mondo su questo: ovviamente non staremo da parte". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky . #ANSA - X Vai su X

«Muro di droni per rispondere alle incursioni russe», Von der Leyen: dobbiamo procedere insieme con Ucraina e Nato VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Droni Shahed, come le armi della Russia contro l'Ucraina hanno cambiato la guerra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Droni Shahed, come le armi della Russia contro l'Ucraina hanno cambiato la guerra ... Riporta tg24.sky.it

Guerra Ucraina, Putin: «Le quattro regioni sono russe, stiamo vincendo». Zelensky: nostri esperti anti-droni arrivati in Danimarca - «L'Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno». Come scrive ilmattino.it