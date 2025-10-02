Droni a caccia di roghi della Terra dei Fuochi | ho trascorso una giornata con i piloti in guerra contro gli eco-criminali
Sulla strada si intravede soltanto un fugace gioco di ombre, perché è nei cieli che si combatte una guerra invisibile contro i roghi della Terra dei fuochi. NapoliToday ha trascorso per i lettori di Dossier una giornata con i piloti dell’esercito che da oltre 20 anni si sottopongono a uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: droni - caccia
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
Massiccio attacco russo sull’Ucraina, la Polonia fa decollare i caccia. Pioggia di missili e droni su Leopoli e Lutsk
Ucraina, nella notte droni russi bombardano Kiev e altre grandi città: la Polonia schiera i caccia
Diciannove #droni russi sono entrati in #Polonia nella notte tra il 9 e il 10 settembre, una parte dei quali è stata abbattuta da caccia #NATO. Al di là dei numeri ancora incerti, perché avvengono questi sconfinamenti? - X Vai su X
? Caccia russi, droni e provocazioni militari. Berlino avverte Mosca e annuncia un compattamento del fronte Nato. «Sta testando i nostri confini. Risponderemo sempre, con unità e fermezza». #Nato #Germania #Russia #Pistorius #Wadephul #Sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
Terra dei fuochi, droni con intelligenza artificiale per spegnere i roghi tossici - Flottiglie di super droni guidati dall’intelligenza artificiale, per spegnere per sempre i roghi tossici nella Terra dei Fuochi. Come scrive ilmattino.it
Rischio droni russi sull'Italia, la risposta di Roma: caccia e «muri» elettronici, pronti i sistemi di difesa - Ma lo scramble dei caccia intercettori rimane la risorsa principale dopo l' ... Da roma.corriere.it