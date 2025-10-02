Droga potere e vendetta | l’ascesa di Pietro diecimila al vertice del clan Scalisi

Dalle ceneri dell'operazione "Primus", che nel dicembre 2024 aveva decapitato il clan Scalisi di Adrano, emerge la figura designata per la successione. È Pietro Giuseppe Lucifora, alias "Pietro diecimila", libero dopo una lunga detenzione. Nelle valutazioni del gip che firma l'ordinanza "Primus. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

droga potere vendetta l8217ascesaDroga, potere e vendetta: l’ascesa di Pietro "diecimila" al vertice del clan Scalisi - Dossier ricostruisce la parabola criminale di Pietro Giuseppe Lucifora, reggente della famiglia mafiosa dopo l’arresto dei vertici storici. Riporta cataniatoday.it

