Droga potere e vendetta | l’ascesa di Pietro diecimila al vertice del clan Scalisi
Dalle ceneri dell'operazione "Primus", che nel dicembre 2024 aveva decapitato il clan Scalisi di Adrano, emerge la figura designata per la successione. È Pietro Giuseppe Lucifora, alias "Pietro diecimila", libero dopo una lunga detenzione. Nelle valutazioni del gip che firma l'ordinanza "Primus. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: droga - potere
Ostia, potere e violenza dei clan: tra usura, droga e case popolari
Le armi della guerra al servizio della droga: il nuovo potere delle reti criminali
Le armi della guerra al servizio della droga: il nuovo potere delle reti criminali - X Vai su X
«Ed il potere diviene una droga, che dà assuefazione. Che toglie lucidità mentale. Tutto questo non implica un giudizio negativo: bisogna essere grati a chi si mette in gioco, si assume l’onere di amministrare» - di Francesco Bevilacqua - facebook.com Vai su Facebook
Droga, potere e vendetta: l’ascesa di Pietro "diecimila" al vertice del clan Scalisi - Dossier ricostruisce la parabola criminale di Pietro Giuseppe Lucifora, reggente della famiglia mafiosa dopo l’arresto dei vertici storici. Riporta cataniatoday.it