Droga perquisizioni nelle province di Lucca e Caserta

Tempo di lettura: 2 minuti Eseguiti dai carabinieri di Lucca, Montecatini e Marcianise 11 decreti di perquisizione a altrettanti indagati per detenzione ai fini di spaccio di droga in un'indagine della procura di Lucca che va avanti da due anni e ha portato nel tempo a individuare un sodalizio criminale a "conduzione familiare" di tre persone e a sequestrare in totale oltre 120 chili di hashish, per un valore di oltre 1 milione di euro, il maggior sequestro in Lucchesia. Gli approfondimenti investigativi hanno fatto identificare la rete degli acquirenti che, a loro volta, si dedicavano allo spaccio a Lucca e nella provincia.

