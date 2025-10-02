Droga nello stomaco fermata a Orio al Serio con 120 ovuli di eroina ingeriti
All’aeroporto di Orio al Serio i funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, insieme ai militari della guardia di finanza, hanno arrestato una donna in arrivo da Bruxelles che aveva ingerito 120 ovuli di eroina.La passeggera, 46enne residente in Italia dal 2013, è stata fermata durante i. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: droga - stomaco
Ovuli di cocaina nello stomaco: operato d’urgenza corriere della droga colombiano. L’intervento presso l’ospedale Goretti di Latina
Simona Cinà aveva un tasso alcolemico nel sangue molto alto, ma non aveva assunto alcuna droga. Gli esami tossicologici eseguiti dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo, coordinata dal medico che ha eseguito l’autopsia Tommaso D’Anna, - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo, viaggiava con 120 ovuli di eroina nello stomaco: donna fermata all'aeroporto di Orio al Serio, la radiografia choc - Viaggiava con quasi un chilo e mezzo di eroina nello stomaco, suddivina in 120 ovuli che aveva ingerito prima di partire. Si legge su ilmessaggero.it
Orio al Serio, fermata in aeroporto donna con 120 ovuli di eroina nello stomaco: arrivava dal Belgio - La “mula”, 46 anni, trasportava poco meno di un chilo e mezzo di droga. milano.repubblica.it scrive