Droga in Lombardia il 20% dei sequestri italiani ma non bastano In forte calo i decessi | funzionano le politiche di riduzione del danno

Milano – I decessi per abuso di cocaina superano quelli per eroina, per la prima volta in dieci anni, anche se, nel complesso, i morti per overdose da sostanze stupefacenti hanno un netto calo. Non diminuisce, invece, il consumo di droga, poco scalfito dai sequestri di droghe, che nel 2024 sono leggermente diminuiti. Questo il quadro, in sintesi, che emerge dai dati appena aggiornati al 31 dicembre 2024 sull’attività delle forze di polizia nel settore degli stupefacenti del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. Le operazioni anti droga del 2024. Per quanto riguarda il quadro lombardo, nel 2024 sono state 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga, in Lombardia il 20% dei sequestri italiani ma non bastano. In forte calo i decessi: funzionano le politiche di riduzione del danno

In questa notizia si parla di: droga - lombardia

Droga: smantellata rete che operava anche a Massa, Lucca e in Versilia. Oltre Liguria, Lombardia e Spagna. 13 arresti

Droga in tasca e soldi contanti, arrestato spacciatore a Romano di Lombardia

Traffico di droga sull’asse Lombardia-Gela: Carabinieri arrestano 15 persone, colpito il clan Rinzivillo

Giornata intensa per la Polizia di Stato, che ha messo a segno due importanti operazioni contro lo spaccio di droga nelle zone boschive della Lombardia - facebook.com Vai su Facebook

Psicofarmaci, droga e tentati suicidi è «allarme disperazione giovanile». In Lombardia in sette mesi raggiunto il record di ricoveri 2024 | http://Corriere.it | http://Corriere.it https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_24/psicofarmaci-droga-e-tentati-sui - X Vai su X

Canapa, i silenzi di Prandini e Coldiretti dopo le critiche al decreto Sicurezza. E i coltivatori sono indagati per droga - I coltivatori di canapa industriale rischiano fino a 20 anni di carcere mentre Coldiretti, dopo le critiche iniziali, tace sul decreto Sicurezza ... Da ilfattoquotidiano.it

Canapa, coltivatori indagati per droga: piantagioni sequestrate ed estirpate. L’interrogazione M5s e il caso Sardegna - In Sardegna piantagioni di canapa sequestrate prima delle analisi, mentre il ministro Lollobrigida aveva promesso tutele ... Da ilfattoquotidiano.it