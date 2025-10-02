Droga e controlli a tappeto tra Soccavo e Rione Traiano | un arresto e otto denunce

I carabinieri sequestrano oltre 300 grammi di hashish, cocaina e contanti nei quartieri Soccavo e Rione Traiano. Scoperto anche un locale sotto sequestro usato come piazza di spaccio. Maxi operazione dei carabinieri della compagnia di Bagnoli nei quartieri Soccavo e Rione Traiano. Nel corso dei controlli a tappeto i militari hanno arrestato un 44enne originario .

In questa notizia si parla di: droga - controlli

