Droga e controlli a tappeto tra Soccavo e Rione Traiano | un arresto e otto denunce

2anews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri sequestrano oltre 300 grammi di hashish, cocaina e contanti nei quartieri Soccavo e Rione Traiano. Scoperto anche un locale sotto sequestro usato come piazza di spaccio. Maxi operazione dei carabinieri della compagnia di Bagnoli nei quartieri Soccavo e Rione Traiano. Nel corso dei controlli a tappeto i militari hanno arrestato un 44enne originario . 🔗 Leggi su 2anews.it

droga controlli tappeto soccavoCocaina, hashish e 1300 euro, pusher arrestato a Napoli - Controlli a tappeto nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano di Napoli dove i carabinieri della compagnia Bagnoli hanno arrestato il 44enne Italo Sbozza Malzone, originario di Alatri (Frosinone). Come scrive ansa.it

droga controlli tappeto soccavoControlli a tappeto in diversi quartieri: pioggia di denunce e sequestri - Nella corte di un palazzo di via Cotugno a Miano sono state trovate diverse decine di marijuana mentre all’interno del complesso di edilizia popolare Chalet Baku i carabinieri hanno trovato 94 ... Riporta napolitoday.it

