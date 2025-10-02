Droga arrestato pizzaiolo con le mani in pasta
Sorpreso a spacciare in centro durante la disoccupazione. I carabinieri del Norm hanno arrestato, martedì pomeriggio, un 40enne di origine siciliana, residente da anni a Jesi, con un passato da pizzaiolo. L’uomo era a piedi, attorno alle 17, quando i militari lo hanno notato che si muoveva sospettoso in via Nazario Sauro. Quando la pattuglia si è avvicinata il 40enne ha cercato di infilarsi in un vicolo, ma i militari sono arrivati e lo hanno bloccato. Al momento del controllo l’uomo appariva intimorito: in tasca aveva due involucri con dentro un grammo di cocaina ciascuno, e cento euro suddivisi in diverse banconote di piccolo taglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
