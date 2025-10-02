Dritto e Rovescio Del Debbio intervista il ministro Crosetto
Per fare il punto sulla situazione internazionale torna questa sera, giovedì 2 ottobre, il ministro della Difesa Guido Crosetto a Dritto e Rovescio, il talk show di Rete 4 in onda in prima serata e condotto da Paolo Del Debbio. Anticipazioni e ospiti del 2 ottobre 2025. Nel confronto con il padrone di casa, il ministro affronterà le novità riguardanti la Flotilla e la complessa situazione con la Russia, al centro anche del vertice dei capi di Stato e di governo a Copenaghen. Ampio spazio sarà poi dedicato al tema di Gaza, analizzato sia dal punto di vista geopolitico sia attraverso l’iniziativa della Global Sumud Flotilla e le manifestazioni di protesta che si sono moltiplicate in tutta Italia, dalle occupazioni delle università alle mobilitazioni dei movimenti antagonisti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
