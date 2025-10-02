Dritto e Rovescio Crosetto da Del Debbio | Flotilla e Gaza al centro Anticipazioni e ospiti di stasera 2 ottobre 2025
Torna l’appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, in prima serata, il ministro della Difesa Guido Crosetto farà il punto sulle principali crisi internazionali, con focus su Flotilla e Gaza. Indice. Dritto E Rovescio anticipazioni 2 ottobre 2025 – Intervista a Crosetto su Gaza, Flotilla e scenari. Dossier Gaza e proteste in Italia. Russia e vertice di Copenaghen. Dritto E Rovescio anticipazioni 2 ottobre 2025 – Caso Garlasco: nuove carte e sviluppi. Ospiti e tavolo del dibattito. Orario e dove vederlo. FAQ Dritto E Rovescio anticipazioni 2 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
dritto - rovescio
