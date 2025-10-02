Dritto e Rovescio Crosetto da Del Debbio | Flotilla e Gaza al centro Anticipazioni e ospiti di stasera 2 ottobre 2025

Atomheartmagazine.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, in prima serata, il ministro della Difesa Guido Crosetto farà il punto sulle principali crisi internazionali, con focus su Flotilla e Gaza. Indice. Dritto E Rovescio anticipazioni 2 ottobre 2025 – Intervista a Crosetto su Gaza, Flotilla e scenari. Dossier Gaza e proteste in Italia. Russia e vertice di Copenaghen. Dritto E Rovescio anticipazioni 2 ottobre 2025 – Caso Garlasco: nuove carte e sviluppi. Ospiti e tavolo del dibattito. Orario e dove vederlo. FAQ Dritto E Rovescio anticipazioni 2 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

dritto e rovescio crosetto da del debbio flotilla e gaza al centro anticipazioni e ospiti di stasera 2 ottobre 2025

© Atomheartmagazine.com - Dritto e Rovescio, Crosetto da Del Debbio: Flotilla e Gaza al centro. Anticipazioni e ospiti di stasera (2 ottobre 2025)

In questa notizia si parla di: dritto - rovescio

Dritto e Rovescio, Del Debbio: "Cosa vedi nel mio letto", Luxuria di sasso

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

Dritto e Rovescio: ospiti 11 settembre 2025

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio fa il punto con Crosetto sulla situazione della Flotilla - Oggi 2 ottobre in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Da affaritaliani.it

dritto rovescio crosetto debbioGuido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza - Questa sera, “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro, accoglie un ospite di eccezione: il ministro della Difesa Guido Crosetto. Da megamodo.com

Cerca Video su questo argomento: Dritto Rovescio Crosetto Debbio