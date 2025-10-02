DRAMMA DOPO L’INTERVENTO | il racconto shock di Alessia Fabiani e Michela Ferrante
Alessia Fabiani e Michela Ferrante senza freni. I due volti noti svelano i pericoli nascosti dietro ai ritocchi estetici: ecco cosa è successo davvero. Vuoi rifarti le labbra? Aspetta un attimo. C’è qualcosa che devi assolutamente sapere. Nel salotto di Caterina Balivo, Alessia Fabiani rompe il silenzio. L’ex letterina di Passaparola, icona dei primi anni Duemila, oggi mostra le ferite invisibili che la chirurgia estetica ha lasciato nel tempo. Senza filtri, racconta un passato segnato da un incidente in moto che le aveva causato un’asimmetria al labbro. Un piccolo ritocco per migliorare il sorriso si è trasformato in un incubo permanente. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: dramma - dopo
Alfonso D’Apice crolla e volta pagina dopo il GF: dramma, Chiara cos’ha fatto
Ultimo, dramma dopo il concerto: due famiglie finiscono in ospedale!
Dramma dopo il parto: la vip italiana racconta come ha toccato il fondo
"Dagli sfollamenti del ‘48 alla prima #Intifada quarant’anni dopo, la regista americana palestinese inscena un dramma sulla (post)memoria familiare denso di umanità che si fa resistenza." #LorenzoNuzzo Sentieri selvaggi #TuttoQuelloCheRestaDiTe è un film - facebook.com Vai su Facebook
Dramma nel #calcio: il portiere #RaulRamirez muore dopo un colpo alla testa in partita - X Vai su X