Alessia Fabiani e Michela Ferrante senza freni. I due volti noti svelano i pericoli nascosti dietro ai ritocchi estetici: ecco cosa è successo davvero. Vuoi rifarti le labbra? Aspetta un attimo. C'è qualcosa che devi assolutamente sapere. Nel salotto di Caterina Balivo, Alessia Fabiani rompe il silenzio. L'ex letterina di Passaparola, icona dei primi anni Duemila, oggi mostra le ferite invisibili che la chirurgia estetica ha lasciato nel tempo. Senza filtri, racconta un passato segnato da un incidente in moto che le aveva causato un'asimmetria al labbro. Un piccolo ritocco per migliorare il sorriso si è trasformato in un incubo permanente.

DRAMMA DOPO L'INTERVENTO: il racconto shock di Alessia Fabiani e Michela Ferrante