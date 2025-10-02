Il supporto post-lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero non si ferma: Bandai Namco, in occasione del primo anniversario del gioco, ha pubblicato un video celebrativo su X dedicato ai suoi oltre 208 personaggi giocabili, un traguardo record che ha reso il titolo uno dei più ricchi di sempre per quanto riguarda i picchiaduro ispirati all’universo di Akira Toriyama. La sorpresa, però, è che non si tratta di un punto d’arrivo: la compagnia ha confermato ufficialmente che è in lavorazione un nuovo DLC che porterà con sé ulteriori personaggi e contenuti aggiuntivi. Al momento i dettagli rimangono segreti, ma Bandai Namco ha fissato gennaio 2026 come mese in cui verranno condivise nuove informazioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Dragon Ball: Sparking! Zero, è in arrivo un nuovo DLC con nuovi personaggi