Dpfp | Pil allo 0,5% e deficit al 3% Confindustria crescita anemica manovra muova Italia

Deficit al 3% già quest'anno, con leggera correzione al ribasso del Pil allo 0,5% rispetto alle stime di aprile. Un ritmo di crescita un po' più sostenuto nei prossimi anni, allo 0,7% nel 2026, allo 0,8% e nel 2027; nel 2028 allo 0,9%. Il governo dà il via libera al Documento programmatico di Finanza Pubblica (Dpfp), che sostituisce la Nadef e fa dà cornice alla prossime legge di Bilancio. Il rapporto deficit Pil per il 2025, viene previsto "al momento", al 3%, proprio sulla soglia fatidica per poter negoziare con l'Europa l'uscita dalla procedura per disanzo eccessivo. Da questo dipenderà anche lo spazio per incrementare le spese della difesa: la previsione è di un aumento dello 0,15% del Pil nel 2026, di 0,3 % nel 2027 e di 0,5 nel 2028, a patto - per l'appunto - di riuscire a uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Nel 2024 il deficit della Francia (5,8% del Pil) è risultato ben più alto di quello dell'Italia (3,4%). Nei prossimi anni, il Fondo Monetario Internazionale prevede che il deficit francese superi il 6%, in assenza di ulteriori interventi, mentre quello italiano dovrebbe sc
