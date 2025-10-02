Dove vedere Roma-Lille in tv | all' Olimpico arrivano i mastini Le ultime sulle formazioni

Roma, 2 ottobre 2025 - La Roma vuole continuare a volare non solo in campionato, ma anche in Europa. L' Europa League incombe e sulla strada dei giallorossi si pone di nuovo la Francia. Dopo la trasferta all'Allianz Riviera di Nizza, la seconda giornata della competizione europea metterà i capitolini contro il Lille. I mastini del Nord saranno ospiti dello stadio Olimpico e affronteranno i ragazzi di Gian Piero Gasperini in una sfida senza dubbio tra le più interessanti che questa competizione possa offrire. Questa partita infatti, in programma per giovedì 2 ottobre alle 18:45, si può considerare a tutti gli effetti il big match di questo secondo turno della fase a campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dove vedere Roma-Lille in tv: all'Olimpico arrivano i mastini. Le ultime sulle formazioni

In questa notizia si parla di: vedere - roma

Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni

Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming

Ultimi giorni per vedere “Caravaggio” a Roma, pochi biglietti rimasti

Dove vedere #Roma-#Lilla in tv? Sky o Dazn, orario - X Vai su X

Domani sera io vado al cinema Adriano a Roma a vedere questo film. Per capire fin dove può arrivare l’orrore umano. - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Lilla: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - I giallorossi di Gasperini ospitano i mastini di Genesio all'incontro valido per la seconda giornata del torneo ... Secondo tuttosport.com

Roma-Lille: probabili formazioni, orario e dove vedere la gara in tv o streaming - La Roma di Gasperini cerca conferme anche in Europa League e stasera, contro il Lille, è già un test importante. Da msn.com