Dopo aver archiviato i match di Champions League, per gli appassionati di calcio è già il momento di pensare alla seconda giornata della League Phase dell’Europa League 2025-2026: un giovedì spumeggiante è in arrivo, ricco di incontri. Occhi puntati sui match delle 18.45, in particolare, per i tifosi italiani: con Roma e Bologna entrambe in casa, rispettivamente contro i francesi del Lille e i tedeschi del Friburgo, che sfideranno Pellegrini e soci all’Olimpico e Orsolini e compagni al Dall’Ara. Come seguire i match in tv? Opzione Diretta Gol per i 4 match delle ore 18.45, e visione singola delle partite Roma-Lille e Bologna-Friburgo sui canali tv di Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere la Europa League oggi in tv: orari partite 2 ottobre, programma, canali, streaming