Dove vedere la Europa League oggi in tv | orari partite 2 ottobre programma canali streaming
Dopo aver archiviato i match di Champions League, per gli appassionati di calcio è già il momento di pensare alla seconda giornata della League Phase dell’Europa League 2025-2026: un giovedì spumeggiante è in arrivo, ricco di incontri. Occhi puntati sui match delle 18.45, in particolare, per i tifosi italiani: con Roma e Bologna entrambe in casa, rispettivamente contro i francesi del Lille e i tedeschi del Friburgo, che sfideranno Pellegrini e soci all’Olimpico e Orsolini e compagni al Dall’Ara. Come seguire i match in tv? Opzione Diretta Gol per i 4 match delle ore 18.45, e visione singola delle partite Roma-Lille e Bologna-Friburgo sui canali tv di Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - europa
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Dove vedere in tv Aston Villa-Bologna, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Dove andare se vuoi vedere le Maldive, ma rimanendo in Europa (e spendendo meno)
In Europa League è raro vedere errori simili eppure, quanto visto ieri ha lasciato tutti stupiti. L'ex Viola ha regalato agli avversari un gol a porta vuota - facebook.com Vai su Facebook
Aston Villa-Bologna, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL - X Vai su X
Roma-Lille: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming - Seconda giornata di coppa per i ragazzi di Gasperini col tecnico che valuta qualche cambio in vista del match con la Fiorentina di domenica. romatoday.it scrive
Europa League, le partite di oggi: dove vedere Stoccarda-Celta, orari, info e diretta in tv e in streaming - L'Europa League è pronta ad entrare nel vivo con la prima giornata della fase a girone unico: come vedere le sfide dell'italiane e tutti i match in diretta ... Da sport.virgilio.it