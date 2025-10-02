Dove vedere in tv il Giro dell’Emilia 2025 | orario programma streaming

Torna sabato 4 ottobre l’appuntamento con il Giro dell’Emilia 2025, giunto alla sua 108esima edizione. La corsa, da anni nel calendario internazionale, viene disputata in Emilia, con la partenza da Mirandola ed il classico arrivo a Bologna con le cinque ascese del portico di San Luca. L’anno scorso fu Tadej Pogacar a conquistare il trofeo, con una prestazione dominante. Saranno 22 le squadre al via, con gli organizzatori che hanno negato la partecipazione all’Israel-Premier Tech per evitare problemi di sicurezza pubblica. Tre anche le formazioni italiane, con il Team Polti VisitMalta, il Team Solution Tech Vini Fantini e la VF Group-Bardiani CSF-Faizanè al via. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Giro dell’Emilia 2025: orario, programma, streaming

