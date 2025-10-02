Dove vedere in tv Cobolli-Munar ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming

Flavio Cobolli, accreditato della testa di serie numero 22, esordirà nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile dello Shanghai Masters 2025 di tennis contro lo spagnolo Jaume Munar nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, sul Court 4. Il match sarà il quarto ed ultimo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane, ed inizierà dopo i doppi SkupskiSmith-Auger AliassimeHaase e PavlasekRomboli-KhachanovRublev ed il singolare tra Luca Nardi ed il francese Giovanni Mpetshi Perricard: si tratterà di una prima assoluta, in quanto non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurro e l’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming

