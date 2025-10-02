Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv | orari 2 ottobre programma streaming italiani in gara

Gli Europei di ciclismo 2025, manifestazione che quest’anno si svolge in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche, continuano a ritmo serrato con la seconda giornata di gare. L’auspicio è quello di rimpinguare il medagliere dopo lo splendido oro di Federica Venturelli nella cronometro Under 23 e l’argento di Filippo Ganna nell’élite maschile. In programma le staffette miste juniores ed élite. Ad aprire la giornata, la partenza della prima squadra è prevista alle 11:00, sarà la prova riservata alla categoria juniores, Étoile-sur-Rhône-Étoile-sur-Rhône di 40 km. Nel contesto di una gara che vede al via dieci nazioni l’Italia, per alimentare le proprie ambizioni di medaglia, si affida a Riccardo Colombo, Davide Frigo, Ruben Ferrari, Maria Acuti, Matilde Rossingnol e Linda Sanarini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 2 ottobre, programma, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: vedere - europei

Dove vedere in tv Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Dove vedere Italia-Norvegia stasera in tv, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Italia-Norvegia Europei femminili 2025: dove vedere il match stasera in TV, streaming e probabili formazioni

? Gloria De Vincenzi «L’inquinamento luminoso è un fatto ormai globale. In Italia il 75% delle persone dice di non riuscire più a vedere la via lattea e il 99% dei cittadini europei vive sotto cieli inquinati. Il flusso di luce prodotto pro capite in Italia è il triplo dell - facebook.com Vai su Facebook

Aston Villa-Bologna, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL - X Vai su X

Europei di ciclismo oggi in tv, dove vedere la prova a cronometro maschile: orari, percorso e favoriti - Si inizia anche con la prova a cronometro maschile dove Ganna sfiderà Evenepoel, con la gara che inizia alle 15:45 e sarà in diretta in ... Come scrive fanpage.it

Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 1° ottobre, programma, streaming, azzurri in gara - Dopo i Mondiali, il calendario internazionale propone ora l'appuntamento degli Europei di ciclismo 2025, quest'anno in scena in Francia, nel dipartimento ... Secondo oasport.it