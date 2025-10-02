Dovbyk-Soulé un disastro mai visto | tirano tre volte lo stesso rigore e lo sbagliano sempre!

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arbitro fa ripetere due volte l'esecuzione dal dischetto, ma l'ucraino e l'argentino calciano sempre peggio esaltando Ozer. E la Roma perde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dovbyk soul233 un disastro mai visto tirano tre volte lo stesso rigore e lo sbagliano sempre

© Gazzetta.it - Dovbyk-Soulé, un disastro mai visto: tirano tre volte lo stesso rigore e lo sbagliano sempre!

In questa notizia si parla di: dovbyk - soul

dovbyk soul233 disastro vistoDovbyk-Soulé, un disastro mai visto: tirano tre volte lo stesso rigore e lo sbagliano sempre! - L'arbitro fa ripetere due volte l'esecuzione dal dischetto, ma l'ucraino e l'argentino calciano sempre peggio esaltando Ozer. msn.com scrive

Dovbyk, Gimenez e lo scambio con il Milan: perché la Roma non vuole ripetere il flop Saelemaekers - Ghisolfi accettò lo scambio conveniente dal punto di vista tecnico, ma assolutamente fallimentare dal punto ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Dovbyk Soul233 Disastro Visto