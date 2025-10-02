Dovbyk-Soulé un disastro mai visto | tirano tre volte lo stesso rigore e lo sbagliano sempre!
L'arbitro fa ripetere due volte l'esecuzione dal dischetto, ma l'ucraino e l'argentino calciano sempre peggio esaltando Ozer. E la Roma perde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Game over all'Olimpico, i giallorossi vincono per 2-0 con tante difficoltà, ma portano a casa il risultato e volano a 12 punti in classifica ?Dovbyk-Soulé piegano il Verona: Roma momentaneamente prima insieme al Napoli
#Dovbyk é l'essere umano che cade e si rialza. Prende una batosta, barcolla, ma resta in piedi. Perché la vita gli ha insegnato che l'unico modo per farcela è mettersi i paraocchi e lavorare più degli altri. È nel buio che Artem trova la luce #ASRoma
Dovbyk, Gimenez e lo scambio con il Milan: perché la Roma non vuole ripetere il flop Saelemaekers - Ghisolfi accettò lo scambio conveniente dal punto di vista tecnico, ma assolutamente fallimentare dal punto ... Da corrieredellosport.it