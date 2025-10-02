Doppietta Civitanovese Chiesanuova cade in casa
chiesanuova 0 civitanovese 2 CHIESANUOVA: Monti, Diouane, Mosquera, Monaco, Tacconi, D’Alesio, Bambozzi (5’st Parioli), Sopranzetti (23’t Russo), Papa (36’st Tanoni), Pasqui (15’st Mongiello), Cappelletti (9’st Persiani). All. Mobili CIVITANOVESE: Massenz, Candia (23’st Lorenzoni), Baiocco (36’st Visciano), Guedak, Martiarena, Romero, Malavolta (23’st Macarov), Marini, Pompili Pagliari (8’ Ganev), Pitronaci (26’st Malaccari), Franco. All. Mercanti Arbitro: Caporaletti di Macerata Reti: 23’ Franco, 14’st Ganev Note: spettatori 150 circa; espulso Tacconi; ammoniti Sopranzetti, Diouane, D’Alesio, Ganev; corner 5-4; recupero 2’ e 5’ Un brutto Chiesanuova cade 0-2 nei quarti, trafitto da una Civitanovese tanto giovane quanto brillante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
