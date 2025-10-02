Dopo Sumud Global Flotilla | tre Italie che non si parlano
Il giorno dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla che ancora si prolunga in queste ore, la situazione che emerge – le piazze e le strade di molte città riempitesi stanotte di cittadini, l’annuncio dello sciopero generale del 3 ottobre, le reazioni del governo – sembra disegnare una netta divisione che è sociale prima di essere . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: dopo - sumud
Medioriente, Global Sumud Flotilla riparte da Barcellona dopo lo stop per maltempo
Global Sumud Flotilla riparte da Barcellona dopo lo stop per maltempo
Barcellona, Global Sumud Flotilla riparte dopo il rinvio causato dal maltempo
Pochi minuti dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, Cgil e Usb compatte hanno proclamato lo sciopero generale nazionale per venerdì 3 ottobre. E hanno chiamato le cose col loro nome. “Una flotta composta da lavoratori, volontari - facebook.com Vai su Facebook
Sumud flotilla, anche Torino in piazza dopo l’intervento di Israele - X Vai su X
Flotilla, i ProPal scatenano il caos dopo l'abbordaggio di Israele. Scontri e occupazioni in tutta Italia - L’abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele, attorno alle ore 20 di mercoledì sera, ha ... Lo riporta iltempo.it
Abbordaggio Flotilla, Israele intercetta 40 imbarcazioni, 2 in navigazione verso Gaza: proteste in tutta Italia, le news in diretta - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Come scrive fanpage.it