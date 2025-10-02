dopo pechino sinner vola a shanghai per un altro torneo senza alcaraz

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo aver conquistato Pechino, Jannik Sinner è volato a Shanghai per il Rolex Masters, penultimo 1000 della stagione, in programma fino al 12 ottobre al Qi Zhong Tennis Center. Non ci sarà invece il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che dopo aver vinto il torneo di Tokyo deve «riposare e recuperare» a causa di alcuni problemi fisici, in particolare alla caviglia. Cosa che rende il Masters cinese ancora più interessante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

