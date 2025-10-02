Dopo Pechino Sinner vola a Shanghai per un altro torneo senza Alcaraz
Dopo aver conquistato Pechino, Jannik Sinner è volato a Shanghai per il Rolex Masters, penultimo 1000 della stagione, in programma fino al 12 ottobre al Qi Zhong Tennis Center. Non ci sarà invece il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che dopo aver vinto il torneo di Tokyo deve «riposare e recuperare» a causa di alcuni problemi fisici, in particolare alla caviglia. Cosa che rende il Masters cinese ancora più interessante.
In questa notizia si parla di: dopo - pechino
Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo
#Tennis, dopo la vittoria a Pechino, #Sinner si racconta al Tg1: “Sto giocando con più allegria”, dice. Prossima tappa Shangai dove non ci sarà Alcaraz, poi la sfida per il numero uno a Torino. #Tg1 Marco Franzelli - X Vai su X
Jannik Sinner batte De Minaur e vola in finale a Pechino, Carlos Alcaraz trionfa a Tokyo: Fritz ko in finale - 2, mentre Carlos Alcaraz festeggia il primo trionfo all’Atp 500 di Tokyo superando lo statunitense con un doppio 6- firstonline.info scrive
Sinner, Atp Pechino: Jannik vola ai quarti, Atmane ko. Rivivi al diretta - Sfida al secondo turno per il numero due del mondo, che torna in campo dopo aver battuto Cilic all'esordio: aggiornamenti sul match in tempo reale ... Riporta msn.com