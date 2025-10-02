Dopo otto anni in coma è morto Catalin Listar ferito a 18 anni in un incidente in moto

È morto questa mattina Catalin Listar, il ragazzo che 8 anni fa è rimasto in coma a seguito di un incidente in moto. L'impatto con un'altra auto, il 21 febbraio 2017, era stato troppo violento e le condizioni erano apparse da subito gravissime. I funerali saranno sabato pomeriggio a Verderio, in provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

