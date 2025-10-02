Dopo le Marche il Pd perde la faccia Chi lucra sulla guerra poi affonda
I marinai amici di Elly Schlein gettano la maschera: le derrate alimentari per gli affamati erano solo una scusa. Il vero obiettivo di questa missione mediatica è attaccare il governo italiano. Risultato? Un buco nell’acqua. 🔗 Leggi su Laverita.info
Regionali, il centrodestra verso Annese: il "sì" dopo le Marche. Ma ancora tensioni e divisioni/Chi è
Regionali, centrodestra compatto a Lamezia: “Dopo le Marche, stravinceremo in Calabria”
Temporali in arrivo nelle Marche dopo il caldo africano: ecco quando
Edmondo Cirielli candidato in Campania. Dopo la riconferma di Acquaroli nelle Marche, Fratelli d'Italia stringe sul viceministro agli Esteri. Di Ginevra Leganza
Dopo il trionfo nelle Marche il centrodestra cerca ora la riconferma in Calabria. La sinistra ripropone l'esperimento (fin qui fallimentare) del "campo largo"
Marche, il giorno dopo il centrosinistra è davanti al bivio: Schlein assediata dentro il Pd e i dubbi crescenti tra i 5 Stelle - Dopo il voto nelle Marche, il centrodestra consolida il potere, nel Pd crescono le fronde, il M5S frena sull'alleanza.
Regionali Marche, come sono andati Fdi, FI, Lega, Pd, M5S, Avs - Francesco Acquaroli ha sconfitto Matteo Ricci con un distacco di quasi 8 punti percentuali, 52,4% contro il 44,4 %