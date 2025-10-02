Dopo l’annuncio del parrucchiere di Montesilvano in Rai ci si chiede Come si riconosce un gay?
Il caso della ricerca di un parrucchiere gay a Montesilvano ha alzato non poche polemiche. Una particolare attenzione al tema l'ha riservata il programma tv "Uno Mattina in Famiglia" condotto da Ingrid Muccitelli sul primo canale della tv nazionale.«Come si riconosce un gay?» chiede la.
Montesilvano, bufera dopo l'annuncio sul parrucchiere gay: «Non mi vergogno, sono più bravi di noi etero» - Alessandro Tacconelli, parrucchiere con salone di bellezza a Montesilvano (Pescara), intende andare avanti nella ricerca di un collaboratore che abbia un re ... Si legge su msn.com
"Cercasi parrucchiere gay", l'annuncio di Montesilvano scatena le polemiche: la risposta del titolare - Clamore per un annuncio di lavoro pubblicato a Montesilvano dove si cerca un parrucchiere uomo, gay e di bell'aspetto ... virgilio.it scrive