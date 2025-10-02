Dopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica

Ieri pomeriggio sono avvenuti alcuni scontri tra tifosi del Napoli e dello Sporting Lisbona, presenti in città per la partita di Champions League. Dalle prime ricostruzioni fornite dai media portoghesi sarebbero stati i supporters azzurri ad attaccar briga. Quanto accaduto potrebbe però pregiudicare la trasferta del 10 dicembre quando si giocherà Benfica -Napoli a Lisbona. Lo anticipa oggi il Corriere del Mezzogiorno: “ Tra circa due mesi i napoletani sono attesi proprio a Lisbona, in Portogallo, per affrontare il Benfica, ma – alla luce di quanto accaduto ieri – non è escluso che ci possano essere restrizioni e il divieto di trasferta per i supporter azzurri, per evitare che si diano appuntamento a Lisbona con gli ultras lusitani”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica

