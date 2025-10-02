Le prime ore del giorno di giovedì 2 ottobre sono state scosse da un appello carico di disperazione e urgenza. Dopo le drammatiche notizie riguardanti il blocco della Flotilla umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza, una nota e amata voce del panorama musicale italiano è risuonata sui social, rotta dalle lacrime. Il grido, rivolto direttamente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e all’intero Esecutivo, è stato per un’azione immediata: “Portate voi gli aiuti,” è stata la richiesta, spinta dalla consapevolezza che “la gente muore” e che il tempo a disposizione si stava esaurendo. Questa implorazione ha immediatamente innescato una reazione a catena nel mondo della cultura, sottolineando come la crisi di Gaza non sia più percepita come un evento lontano, ma come una ferita aperta che richiede una risposta etica e politica celere e decisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dopo Elisa, anche un’altra cantante italiana famosa si espone: “Sbrigatevi, la gente muore”