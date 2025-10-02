Dopo Elisa anche un’altra cantante italiana famosa si espone | Sbrigatevi la gente muore
Le prime ore del giorno di giovedì 2 ottobre sono state scosse da un appello carico di disperazione e urgenza. Dopo le drammatiche notizie riguardanti il blocco della Flotilla umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza, una nota e amata voce del panorama musicale italiano è risuonata sui social, rotta dalle lacrime. Il grido, rivolto direttamente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e all’intero Esecutivo, è stato per un’azione immediata: “Portate voi gli aiuti,” è stata la richiesta, spinta dalla consapevolezza che “la gente muore” e che il tempo a disposizione si stava esaurendo. Questa implorazione ha immediatamente innescato una reazione a catena nel mondo della cultura, sottolineando come la crisi di Gaza non sia più percepita come un evento lontano, ma come una ferita aperta che richiede una risposta etica e politica celere e decisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: dopo - elisa
Tuffi grandi altezze, duello Iffland-Carlson dopo i primi due tuffi. Elisa Cosetti dodicesima
Tragedia in autostrada, Elisa muore sul colpo a 22 anni: il gesto straziante del papà dopo la notizia choc
Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga
#Elisa, in lacrime, dopo lo stop di #Israele alle barche della #GlobalSumudFlotilla . La cantante pubblica un video sui propri social per fare un appello ai governi: "Portate voi il cibo alla popolazione palestinese, stanno morendo” - X Vai su X
Un appello diretto a Giorgia Meloni. Dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, Elisa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video dove si rivolge alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La cantante e musicista in lacrime chiede Vai su Facebook
Elisa in lacrime per Gaza dopo l'arrembaggio a Flotilla chiede a Meloni di portare gli aiuti: "Stanno morendo" - Elisa ha lanciato un appello sul proprio profilo Instagram a Giorgia Meloni perché faccia arrivare gli aiuti della Flotilla a Gaza ... virgilio.it scrive