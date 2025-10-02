Dopo Elisa anche un’altra cantante italiana famosa si espone | Sbrigatevi la gente muore

Thesocialpost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime ore del giorno di giovedì 2 ottobre sono state scosse da un appello carico di disperazione e urgenza. Dopo le drammatiche notizie riguardanti il blocco della Flotilla umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza, una nota e amata voce del panorama musicale italiano è risuonata sui social, rotta dalle lacrime. Il grido, rivolto direttamente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e all’intero Esecutivo, è stato per un’azione immediata: “Portate voi gli aiuti,” è stata la richiesta, spinta dalla consapevolezza che “la gente muore” e che il tempo a disposizione si stava esaurendo. Questa implorazione ha immediatamente innescato una reazione a catena nel mondo della cultura, sottolineando come la crisi di Gaza non sia più percepita come un evento lontano, ma come una ferita aperta che richiede una risposta etica e politica celere e decisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

dopo elisa anche un8217altra cantante italiana famosa si espone sbrigatevi la gente muore

© Thesocialpost.it - Dopo Elisa, anche un’altra cantante italiana famosa si espone: “Sbrigatevi, la gente muore”

In questa notizia si parla di: dopo - elisa

Tuffi grandi altezze, duello Iffland-Carlson dopo i primi due tuffi. Elisa Cosetti dodicesima

Tragedia in autostrada, Elisa muore sul colpo a 22 anni: il gesto straziante del papà dopo la notizia choc

Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga

Elisa in lacrime per Gaza dopo l'arrembaggio a Flotilla chiede a Meloni di portare gli aiuti: "Stanno morendo" - Elisa ha lanciato un appello sul proprio profilo Instagram a Giorgia Meloni perché faccia arrivare gli aiuti della Flotilla a Gaza ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dopo Elisa Un8217altra Cantante