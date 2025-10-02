dopo 24 anni riapre il campo di atletica leggera intitolato a gianni caruso

Tempo di lettura: 3 minuti “ Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita allo sport”. Il delegato del Coni Mario Collarile ha con queste parole salutato l’intitolazione del Campo Scuola di Atletica Leggera di Benevento a Giovanni Caruso, vera icona beneventana e sannita dell’atletica, marciatore, dirigente tecnico e federale, avvenuta sotto una pioggia insistente ed un vento freddo questo pomeriggio alla Via Duca d’Aosta. Dopo circa 24 anni di chiusura forzata, la Provincia di Benevento, proprietaria della struttura, ha riaperto il Campo che arricchisce ulteriormente le dotazione sportive presenti al rione Libertà, che vanta tra l’altro il PalaTedesci, il Meomartini e il Vigorito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

