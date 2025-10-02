Dopo 15 anni la verità Kate Middleton solo ora la scoperta

Il Royal Wedding di William e Kate Middleton del 29 aprile 2011 è stato seguito in diretta da milioni di persone in tutto il mondo ed è entrato di diritto nella storia della monarchia britannica e nella memoria collettiva. Di quella giornata memorabile sono stati analizzati e raccontati tutti i dettagli: dagli ospiti illustri al banchetto, dalle damigelle d’onore al celebre abito firmato Alexander McQueen. Eppure, a distanza di quasi quindici anni, è emersa una verità che ribalta una delle leggende più diffuse legate a quel matrimonio: la Principessa del Galles non si è truccata da sola. Il look di Kate, con il suo abito raffinato e l’acconciatura romantica realizzata dai celebri hairstylist londinesi James Pryce e Richard Ward, è stato oggetto di analisi e di imitazioni in ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it