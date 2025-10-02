Dopo 15 anni la verità Kate Middleton solo ora la scoperta
Il Royal Wedding di William e Kate Middleton del 29 aprile 2011 è stato seguito in diretta da milioni di persone in tutto il mondo ed è entrato di diritto nella storia della monarchia britannica e nella memoria collettiva. Di quella giornata memorabile sono stati analizzati e raccontati tutti i dettagli: dagli ospiti illustri al banchetto, dalle damigelle d’onore al celebre abito firmato Alexander McQueen. Eppure, a distanza di quasi quindici anni, è emersa una verità che ribalta una delle leggende più diffuse legate a quel matrimonio: la Principessa del Galles non si è truccata da sola. Il look di Kate, con il suo abito raffinato e l’acconciatura romantica realizzata dai celebri hairstylist londinesi James Pryce e Richard Ward, è stato oggetto di analisi e di imitazioni in ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: dopo - anni
Sex and the city: la fine della storia di carrie dopo 25 anni
Danny devito riunione del film di fantascienza da 801 milioni dopo 6 anni
Flash, il villain classico con nuovi poteri permanenti dopo 60 anni
Dopo trentanove anni di onorata organizzazione, la Mostra della Zucca di Murta, sagra gastronomica ed expo dedicata alle zucche, che attira ogni anno migliaia di golosi e curiosi, non si farà. - facebook.com Vai su Facebook
Fotocamera smarrita ritrovata dopo 20 anni: foto intatte, ma chi è il proprietario? - X Vai su X
Vassallo, 15 anni dopo: “L’Arma si costituisca parte civile in udienza” - È l’anniversario di un delitto eclatante e ancora impunito quello che cade oggi in Cilento, dove si ricorda l’assassinio del sindaco pescatore di Pollica Acciaroli Angelo Vassallo. Lo riporta napoli.repubblica.it
Caso Vassallo, è il giorno del processo: «Svolta dopo 15 anni» - Inizierà questa mattina, presso la cittadella giudiziaria di Salerno, l'udienza preliminare a carico dei quattro indagati per il delitto del sindaco pescatore di ... ilmattino.it scrive