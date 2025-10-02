Donzelli in Calabria | Le dimissioni di Occhiuto una scelta coerente pronti a fare il bis dopo le Marche

Le dimissioni di Roberto Occhiuto dalla carica di presidente della Regione Calabria sono state “un gesto di generosità importante che sicuramente sarà apprezzato. C’era anzi l’umiltà e il rispetto di richiedere la conferma ai cittadini”. Così il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria. Donzelli: “Occhiuto si è messo in discussione”. “ Sicuramente – ha aggiunto Donzelli – il presidente Occhiuto si è reso conto che non c’erano le condizioni per fare davvero la rivoluzione che serve in Calabria. Avrebbe potuto mantenere la sua poltrona comoda, rimanere tranquillamente e finire il proprio mandato e nessuno gli avrebbe detto niente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

