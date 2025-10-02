Donzelli in Calabria | Le dimissioni di Occhiuto una scelta coerente pronti a fare il bis dopo le Marche
Le dimissioni di Roberto Occhiuto dalla carica di presidente della Regione Calabria sono state “un gesto di generosità importante che sicuramente sarà apprezzato. C’era anzi l’umiltà e il rispetto di richiedere la conferma ai cittadini”. Così il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria. Donzelli: “Occhiuto si è messo in discussione”. “ Sicuramente – ha aggiunto Donzelli – il presidente Occhiuto si è reso conto che non c’erano le condizioni per fare davvero la rivoluzione che serve in Calabria. Avrebbe potuto mantenere la sua poltrona comoda, rimanere tranquillamente e finire il proprio mandato e nessuno gli avrebbe detto niente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: donzelli - calabria
Elezioni regionali, due appuntamenti a Reggio Calabria e Locri con l'on Donzelli
Il 2 ottobre FdI incontra i cittadini a Reggio Calabria e Locri! h 12:00 – Hotel Excelsior, RC h 15:00 – Biblioteca Incorpora, Locri Con me, Giovanni Donzelli e i candidati FdI del collegio Sud #FratelliDItalia #Calabria #Donzelli #Nesci #FdI - X Vai su X
FRATELLI D’ITALIA INCONTRA I CITTADINI A REGGIO CALABRIA E LOCRI Il 2 ottobre, doppio appuntamento con me e Giovanni Donzelli, Responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, per un importante momento di confronto sul futuro della nostr - facebook.com Vai su Facebook
Donzelli a Reggio Calabria: “Fratelli d’Italia guida la crescita. Con Occhiuto una Calabria che cambia volto” - Al centro del discorso anche le infrastrutture, che Donzelli ha definito “la vera sfida per il futuro della Calabria”. Riporta reggiotv.it
Elezioni regionali, Donzelli a Reggio Calabria: “i calabresi possono essere orgogliosi della propria regione. E sul Medio Oriente…” | INTERVISTA - Oggi, a Reggio Calabria, presso l’Hotel Excelsior, introdotto dai saluti istituzionali del Preside ... Scrive strettoweb.com