' Donne in-Difesa' torna nella palestra il corso gratuito di autodifesa femminile a Cesenatico
Dopo il successo degli anni scorsi, torna ‘Donne in-Difesa’, il corso gratuito di autodifesa femminile dedicato alle donne, mamme e figlie. Il corso è organizzato dal Centro Donna Cesenatico e Associazione Crisalide Odv per aiutare le donne del territorio con la collaborazione della Palestra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
