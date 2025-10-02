Donne e minori vittime di violenza la formazione per gli operatori dei centri campani prosegue a Giugliano l’8 ottobre
“Le vittime invisibili: i bambini nelle relazioni violente” – A Giugliano il secondo incontro del ciclo formativo sulla non violenza. 1 ottobre 2025 – L’8 ottobre 2025, dalle ore 9 alle 13, presso la Sala Consiliare del Comune di Giugliano in Campania (NA), si terrà il secondo appuntamento del ciclo formativo “ I Percorsi della Non Violenza”, dal titolo “Le vittime invisibili: i bambini nelle relazioni violente”. L’evento formativo è organizzato congiuntamente degli Ambiti territoriali di Giugliano, Casoria, Pomigliano D’Arco, Sant’Antonio Abate, San Giorgio a Cremano dell’Azienda Speciale Comunità Sensibile, del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e dell’Associazione Dirigenti Politiche Sociali Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
