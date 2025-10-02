Donnarumma rischia grosso | VAR e rigore contro il Manchester City Gigio scatena la rissa col Monaco
Altissima tensione nel finale di Monaco-Manchester City dopo l'assegnazione all'85' di un rigore ai francesi grazie al VAR. Donnarumma ha innescato poi una rissa con gli avversari, "rubando" il pallone prima del penalty: già ammonito, ha rischiato il rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cinque anni dopo il caso Donnarumma, il Milan rischia di rivivere la stessa storia con Mike Maignan. Il rinnovo del contratto è fermo, le sensazioni non sono positive e il club sta già valutando alternative come Suzuki e Torriani. Vale la pena rischiare di perder - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City, Donnarumma rischia grosso: Var e rigore contro, Gigio scatena la rissa col Monaco - Rissa in campo per un gesto di Donnarumma dopo un controverso rigore assegnato ai padroni di casa. Lo riporta sport.virgilio.it
Manchester City, Donnarumma flop: la prima topica di Gigio salva l'Arsenal nel recupero, Guardiola beffato - Un errore di Donnarumma costa 2 punti al Manchester City nel big match con l'Arsenal: Guardiola mastica amaro. Secondo sport.virgilio.it