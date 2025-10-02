Donnarumma rischia grosso | VAR e rigore contro il Manchester City Gigio scatena la rissa col Monaco

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altissima tensione nel finale di Monaco-Manchester City dopo l'assegnazione all'85' di un rigore ai francesi grazie al VAR. Donnarumma ha innescato poi una rissa con gli avversari, "rubando" il pallone prima del penalty: già ammonito, ha rischiato il rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donnarumma - rischia

Donnarumma mette nei guai Gattuso, la sua scelta rischia di compromettere il Mondiale

Calciomercato, Donnarumma rischia la convocazione in Supercoppa: il declino definitivo con il Psg?

Donnarumma senza pace, nuova bufera: rischia la squalifica

donnarumma rischia grosso varManchester City, Donnarumma rischia grosso: Var e rigore contro, Gigio scatena la rissa col Monaco - Rissa in campo per un gesto di Donnarumma dopo un controverso rigore assegnato ai padroni di casa. Lo riporta sport.virgilio.it

donnarumma rischia grosso varManchester City, Donnarumma flop: la prima topica di Gigio salva l'Arsenal nel recupero, Guardiola beffato - Un errore di Donnarumma costa 2 punti al Manchester City nel big match con l'Arsenal: Guardiola mastica amaro. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Donnarumma Rischia Grosso Var