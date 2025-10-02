Donnarumma diventa un caso smascherato in diretta tv

Gianluigi Donnarumma è sempre oggetto di discussione, essendo un portiere di altissimo livello e di grande talento. Gianluigi Donnarumma è un autentico fuoriclasse del calcio mondiale. Estremo difensore neanche trentenne, in relativamente pochi anni di carriera ha raggiunto risultati davvero eccezionali che lo rendono allo stato attuale delle cose un campione che tutti i club vorrebbero vedere all’interno della propria rosa. Non un giocatore di basso livello, quindi, e non solo fra i pali. Donnarumma, specialmente negli ultimi anni, oltre ai suo iriflessi felini si è dimsotrato un giocatore dalla grande leadership e molto carismatico. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Donnarumma diventa un caso, smascherato in diretta tv

Donnarumma Inter, il colpo diventa realtà? Il retroscena che fa sognare i tifosi

Gianluigi Donnarumma conquista per la seconda volta il Trofeo Yashin, ma il suo discorso dal palco del Pallone d’Oro 2025 diventa subito un caso Nomina solo il Manchester City - facebook.com Vai su Facebook

Caso Donnarumma, Turci: "Non avrà problemi a trovare altra squadra e a guidare la Nazionale" - Ai microfoni di TMW Radio durante 'Calciomercato e Ritiri', l'ex portiere Luigi Turci si è espresso sul caso Donnarumma: "Per quanto possa pesare la delusione su Donnarumma, Gigio troverà sicuramente ... Riporta tuttomercatoweb.com

Caso Donnarumma, Raiola: "Il Psg non ha rispetto, cambiate le condizioni. Valutiamo vie legali" - E ora la società ha anche pretese assurde per cederlo" Prima la ... Si legge su gazzetta.it