Donna investita e trasportata d' urgenza in ospedale | è grave

Leccotoday.it | 2 ott 2025

Incidente stradale con una persona investita a Rogeno. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.I soccorsi del 118 sono infatti dovuti intervenire in codice rosso per prestare aiuto a una donna che è stata travolta da un veicolo mentre stava procedendo a piedi in via Giovanni XXIII. Ancora scarse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

