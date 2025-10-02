Donna entra nel cortile di una scuola durante la ricreazione e minaccia i bambini | Siete dei demoni posseduti
“Siete dei demoni posseduti” avrebbe esclamato una donna di 67 anni, esasperata dagli schiamazzi degli studenti di prima media durante la ricreazione. È successo nel plesso Padre Pino Puglisi di Misilmeri, la scuola secondaria di primo grado che fa capo all'istituto comprensivo Traina. Le mamme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: donna - entra
Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna
Entra in casa durante festa e spara, una donna uccisa
Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante la festa di compleanno di una bimba e spara: uccisa una donna
Entra in carica la prima donna ad avere la carica di rettore all'Università di Verona. L'intervista - facebook.com Vai su Facebook
L’iniziativa Harmony Award - #StopViolence – Premio Internazionale Semplicemente Donna entra a far parte dell’ di MilanoCortina2026. Leggi di più su http://urly.it/31c8f1 - X Vai su X
Le donne nella scuola 'malpagate e a rischio burnout' - Quasi un milione di donne che lavorano nella scuola italiana, ma con pochissime possibilità di carriera, con problemi nella mobilità, con retribuzioni non all'altezza del titolo di studio, troppo ... Secondo ansa.it
Alessandro Baricco: “Vi invito alla mia Traviata da cortile di paese” - Proviamo a immaginare una Traviata popolare, caciarona, festosa, una Traviata da banda paesana. Si legge su repubblica.it