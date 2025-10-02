Donna entra nel cortile di una scuola durante la ricreazione e minaccia i bambini | Siete dei demoni posseduti

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siete dei demoni posseduti” avrebbe esclamato una donna di 67 anni, esasperata dagli schiamazzi degli studenti di prima media durante la ricreazione. È successo nel plesso Padre Pino Puglisi di Misilmeri, la scuola secondaria di primo grado che fa capo all'istituto comprensivo Traina. Le mamme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

