Donald Trump e lo shutdown | Un’occasione per tagliare le spese E toglie 26 miliardi agli stati Dem
Secondo Donald Trump lo shutdown è un’«occasione magnifica» per tagliare spese inutili, rami secchi, sprechi e frodi. «Si possono risparmiare milioni di dollari », dice il presidente degli Stati Uniti su Truth. E la sua amministrazione comincia a portarsi avanti con il lavoro. Tagliando i finanziamenti federali a organizzazioni o governi che sostengono attività legate all’ identità di genere o alla diversità. E congelando 26 miliardi di dollari per gli stati a maggioranza democratica. Tra cui 18 miliardi di dollari per progetti di trasporto pubblico a New York. E 8 miliardi di dollari per progetti di energia verde in 16 stati a guida democratica, tra cui California e Illinois. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
Dopo aver ricevuto Benjamin Netanyahu, Donald Trump ha annunciato un piano per mettere fine all’operazione militare israeliana a Gaza. Ma tra l'ultimatum di Tel Aviv ad Hamas e la prospettiva di un’amministrazione internazionale, l'accordo risulta “annacq - facebook.com Vai su Facebook
Fra i tanti temi all’ordine del giorno per la Casa Bianca, anche la vicenda TikTok che, dice un esultante Donald Trump, si è conclusa - X Vai su X
Cos’è lo shutdown Usa e cosa prevede? Trump: “Licenzieremo tanta gente” - La mancata approvazione della legge che proroga le risorse e la battaglia sul bilancio al Congresso congela tutte le attività non essenziali ... Come scrive tg.la7.it
Shutdown negli Stati Uniti di Trump. Perché stavolta le conseguenze potrebbero essere più gravi - Allo scoccare della mezzanotte di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, negli USA è scattato lo shutdown. Lo riporta money.it