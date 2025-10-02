Donald Trump e lo shutdown | Un’occasione per tagliare le spese E toglie 26 miliardi agli stati Dem

Secondo Donald Trump lo shutdown è un’«occasione magnifica» per tagliare spese inutili, rami secchi, sprechi e frodi. «Si possono risparmiare milioni di dollari », dice il presidente degli Stati Uniti su Truth. E la sua amministrazione comincia a portarsi avanti con il lavoro. Tagliando i finanziamenti federali a organizzazioni o governi che sostengono attività legate all’ identità di genere o alla diversità. E congelando 26 miliardi di dollari per gli stati a maggioranza democratica. Tra cui 18 miliardi di dollari per progetti di trasporto pubblico a New York. E 8 miliardi di dollari per progetti di energia verde in 16 stati a guida democratica, tra cui California e Illinois. 🔗 Leggi su Open.online